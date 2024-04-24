В столице прошел чемпионат города Бишкек по паранастольному теннису

В столице на базе специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих детей КР состоялся чемпионат города Бишкек по пара настольному теннису среди людей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соревнованиях приняли участие 31 теннисистов и 28 теннисисток из Бишкека, Чуйской, Нарынской и Баткенской областей.

По итогам чемпионата выявлены следующие победители:

По пара настольному теннису среди мужчин:

Байботоев Абдикуттуз – 1 место;

Толобеков Толомуш – 2 место;

Урманбетов Жолдошбек – 3 место.

По пара настольному теннису среди юношей:

Кожокулов Кудайберген – 1 место;

Суйорбеков Айбек – 2 место;

Толомушев Айдин – 3 место.

По сурдо настольному теннису среди мужчин:

Исманалиев Мирбек – 1 место;

Сагынов Айдин – 2 место;

Ниязов Мухридин – 3 место.

По сурдо настольному теннису среди женщин:

Урматбек кызы Алина – 1 место;

Акимова Аделя – 2 место;

Халилова Орозгуль – 3 место.

По сурдо настольному теннису среди мальчиков 2010-2015 г.р.:

Абдыкадыров Ариет – 1 место;

Уланбеков Эльдар – 2 место;

Инкамов Бексултан – 3 место.

По сурдо настольному теннису среди девочек 2010-2015 г.р.:

Сыдыкова Аделя – 1 место;

Увайдуллаева Ангелина – 2 место;

Ысмаилова Айбике – 3 место.