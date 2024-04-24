В столице прошел чемпионат города Бишкек по паранастольному теннису

В столице на базе специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих детей КР состоялся чемпионат города Бишкек по пара настольному теннису среди людей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в соревнованиях приняли участие 31 теннисистов и 28 теннисисток из Бишкека, Чуйской, Нарынской и Баткенской областей.
По итогам чемпионата выявлены следующие победители:
По пара настольному теннису среди мужчин:
Байботоев Абдикуттуз – 1 место;
Толобеков Толомуш – 2 место;
Урманбетов Жолдошбек – 3 место.
По пара настольному теннису среди юношей:
Кожокулов Кудайберген – 1 место;
Суйорбеков Айбек – 2 место;
Толомушев Айдин – 3 место.
По сурдо настольному теннису среди мужчин:
Исманалиев Мирбек – 1 место;
Сагынов Айдин – 2 место;
Ниязов Мухридин – 3 место.
По сурдо настольному теннису среди женщин:
Урматбек кызы Алина – 1 место;
Акимова Аделя – 2 место;
Халилова Орозгуль – 3 место.
По сурдо настольному теннису среди мальчиков 2010-2015 г.р.:
Абдыкадыров Ариет – 1 место;
Уланбеков Эльдар – 2 место;
Инкамов Бексултан – 3 место.
По сурдо настольному теннису среди девочек 2010-2015 г.р.:
Сыдыкова Аделя – 1 место;
Увайдуллаева Ангелина – 2 место;
Ысмаилова Айбике – 3 место.