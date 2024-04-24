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"Насилие в отношении других – всегда выбор человека"

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- Виктория Гунгер
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Разработана методика, оценивающая возможность повторного преступления клиента пробации, а также определения необходимого вмешательства со стороны органов пробации. Об этом на четвертом заседании руководящего комитета проекта Европейского союза и УНП ООН "Поддержка сектора правосудия в КР: усовершенствование и цифровизация системы пробации и правосудия" сообщила начальник управления социального сопровождения и реабилитации Департамента пробации при МЮ КР Айсулуу Емилбекова.

По ее словам, при этом сосредоточение ресурсов на клиентах со средним и высоким риском.

"Не все клиенты пробации подлежат оценке. Время проведения подобных оценок тоже разное. Досудебная оценка проводится три недели, повторная оценка, если предыдущая уже не отражается реальную ситуацию – 6 месяцев. А, если с момента первой встречи с клиентом до истечения срока нахождения его под надзором прошло менее 8 недель, то оценка не проводится. Особый акцент в ходе оценки рисков делается на склонность к суицидальному или экстремистскому поведению. Но, как показывает наша практика, большая часть наших клиентов – с низким уровнем риска", - пояснила Емилбекова.

Как отметила ее коллега по институту пробации, главный специалист Управления по психологической работе Департамента пробации при МЮ КР Элизат Исаева, наша страна, как и многие другие, подвержена семейному насилию и насилию в отношении детей. Но не всегда тюрьма исправляет человека.

"На опыте мировых исследований мы внедрили систему коррекции для клиентов пробации. Но стоит понимать, что насилие – всегда выбор человека. Иногда он бывает осознанный, иногда – автоматический. И менять сознание человека достаточно сложно. Но наша программа построена так, чтобы участникам было интересно. Мы не делаем это путем давления. Подобные занятия проходят в группах. Ожидаемые результаты: повешение ответственности за последствия собственного поведения, формирование адекватных компетенций, знаний и навыков решения проблем. Но, повторю, менять сознание людей – трудная и кропотливая работа", - подчеркнула она.

Как было подчеркнуто в рамках мероприятия, сейчас государство активно апробирует практику внедрения электронных браслетов в отношении подозреваемых, обвиняемых и др. При использовании электронного браслета, осужденный находится под контролем, но дома и с семьей. К тому же, эта норма экономит средства госбюджета на содержание лиц в ИВС, СИЗО и др. И в скором времени обещают ее широкое применение в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/436649
Теги:
закон, насилие, суд, Кыргызстан, Министерство юстиции
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