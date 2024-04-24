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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева посетила тюрьму в Хельсинки

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева приняла участие в международном семинаре в Центре верховенства права в Финляндии.

На семинаре в Хельсинки омбудсмены стран Центральной Азии и Финляндии обменялись опытом в сфере защиты прав и свобод человека.

Также стороны согласились о важности укрепления международного сотрудничества между омбудсменами стран ЦА и Финляндии.

Джамиля Джаманбаева во время своего выступления на семинаре отметила, что представленная платформа - прекрасная возможность для обмена опытом и взаимообмена взглядами между омбудсменами стран Центральной Азии и Финляндии по вопросам прав и свобод человека.

"Сотрудничество между омбудсменами дает возможность оперативного решения совместных задач. Одним из приоритетных направлений Института Омбудсмена является укрепление международного сотрудничества в сфере обеспечения прав человека, особенно защиты прав мигрантов, обмена лучшими практиками. Институтом были заключены более 70 меморандумов с международными организациями и гражданским сообществом, а также омбудсменами других стран", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Касаясь в целом деятельности, Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт Омбудсмена КР по итогам 2023 года внес около 100 рекомендаций государственным органам по изменению правоприменительной практики, совершенствованию законодательства, устранению системных проблем, связанных с соблюдением прав и свобод человека.

Участники также обсудили необходимость получения статуса "А" институтами омбудсменов стран Центральной Азии.

Помимо этого Джамиля Джаманбаева встретилась с вице-канцлером юстиции, вице-омбудсменом, генеральным прокурором, председателем Высшего административного суда, генеральным директором Службы тюрем и пробации, директором Центра верховенства права Финляндии.

На встрече стороны обсудили возможность объединения усилий и проведения совместных действий в сфере продвижения защиты прав человека.

Также Омбудсмены стран Центральной Азии ознакомились с условиями содержания осужденных в тюрьмах в Хельсинки.

Отметим, данная тюрьма была построена более века назад


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URL: https://www.vb.kg/436653
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан
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