В КР искусственный интеллект будет оценивать риски клиентов пробации

Во всем мире активно применяется искусственный интеллект в жизни людей, а мы хотим его применить в подразделении пробации. Об этом на четвертом заседании руководящего комитета проекта Европейского союза и УНП ООН "Поддержка сектора правосудия в КР: усовершенствование и цифровизация системы пробации и правосудия" сообщил директор Ситуационного центра Минюста КР.

По его словам, во всем мире активно применяется искусственный интеллект в жизни людей, в КР его планируют применить и в подразделениях пробации.

"ИИ поможет нам предвидеть возможные правонарушения клиентов и предотвратить правонарушения с их стороны. В скором времени будет повсеместно внедряться электронный надзор. Хотелось бы обратиться к нашим донорам, об открытии мониторингового центра на юге стране. Это для эффективности работы и своевременности принятия решений в отношении клиентов пробации", - подчеркнул он.

В свою очередь, национальный менеджер проекта Программного офиса УНП ООН в КР Кубан Исмаилов заявил, что есть вопросы касательно объемов и источников финансирования.

"Надеемся, к маю данная программа будет принята, и мы сможем приступить к ее реализации. В целом, был создан Координационный совет по институту пробации. В его введение входят все госорганы, которые задействованные в этой сфере. Далее идет утверждение для кабмина по оценке риске. Безусловно, этот инструмент является новым. Мы должны пройти все моменты. Во втором квартале презентуем результаты для законодательного органа. Сейчас стоит острая необходимость вовлекать законодателей в эту сферу. По каким статьям будет примениться пробация, а по каким – изоляция от общества. А также по теме пилотирования и утверждения электронной системы оценки рисков и классификации осужденных. Мы хотели бы создать производственные участки в пенитенциарных учреждениях для возможности осужденных получать заработок, классификацию и др. Также создана инициатива по открытию информационно-ресурсного центра на базе учреждения №3 СИН. Профучилище будет выполнять функции по обучению, а пробация будет проводить встречи с осужденными, готовящимися выйти в ближайшее время на свободу по УДО. Параллельно идет активная разработка образовательных модулей и организация тренингов для судебных органов, органов прокуратуры, МВД, адвокатуры и ОМСУ", - рассказал Исмаилов.

Он добавил, что Кыргызстан – первая страна, где институт пробации был создан на базе госоргана. Мы можем поделиться этим опытом с другими странами и перенять международный опыт в этом вопросе для дальнейшего его внедрения в Кыргызстане.