Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении законопроект об электросамокатах

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 24 апреля, депутаты рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении в Кыргызской Республике" в третьем чтении.

Целью и задачей законопроекта является урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов, самокатов, гироскутеров и иных средств индивидуальной мобильности.

Так, по неофициальным данным на сегодняшний день на территории города Бишкек насчитывается порядка 30 000 средств индивидуальной мобильности, причем с каждым днем данное количество только растет.

Такое их качество приводит к некоторым неблагоприятным ситуациям ввиду того, что дороги, в том числе аллеи и тротуары не рассчитаны для езды по ним на средствах индивидуальной мобильности. Отмечается, что средства индивидуальной мобильности представляют собой источник повышенной опасности, средний вес которых составляет 30-35 кг, а скорость передвижения до 35-40 км/час.

Вместе с этим, наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших с участием средств индивидуальной мобильности.

В настоящее время в законодательстве в сфере дорожного движения и транспорта отсутствует понятия средства индивидуальной мобильности, а также не урегулированы отношения, возникающие при их эксплуатации.

В связи с этим, проектом Закона предлагается ввести в законодательство понятие "средство индивидуальной мобильности", определить статус лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а именно прировнять их к пешеходам, которое на ряду с лицами, ведущие велосипед, обязаны спешится на пешеходных переходах.

Кроме этого, устанавливается, что органы местного самоуправления в обязательном порядке осуществляют отвод дополнительных дорожек, предназначенных для средств индивидуальной мобильности на всех имеющихся дорогах, в том числе при проектировании, строительстве и ремонте новых дорог, со всеми дорожными знаками в соответствии с законодательством о дорожном движении.

По итогам обсуждения законопроект одобрен в третьем чтении.

Источник: Кабар