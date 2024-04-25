В Казахстане не будут восстанавливать жилье в зонах регулярных подтоплений

Министерство промышленности и строительства Казахстана не поддерживает идею восстанавливать пострадавшее в результате паводков жилье на территориях, подверженных регулярным подтоплениям. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Канат Шарлапаев.

"Даже если есть пожелания человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтоплений мы не будем. Иначе ситуация [с затоплениями домов] будет повторяться каждый год", - сказал министр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, жилье будет восстанавливаться по согласованию с министерством водных ресурсов и ирригации в тех местах, где в будущем не ожидается подтоплений. "В целом стоит задача в максимально короткий срок это жилье выстроить и постараться обеспечить им всех жителей за летний строительный сезон", - пояснил он.

Глава ведомства также обратил внимание, что в городах ситуация достаточно сложная. "В некоторых местах придется возводить многоквартирные дома", - указал Шарлапаев.

Источник: ТАСС