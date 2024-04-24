Кыргызстанцы обыграли команды известных в мире компаний в шахматном турнире

В серии отборочных туров шахматного чемпионата команда DiGi продемонстрировала высокий уровень мастерства и одолела команды таких компаний, как Microsoft, индийская IT компания TCS и швейцарская Von doren watch company.

Лидер сборной команды-победительницы Кыргызстана - известный в стране спортсмен Семетей Тологон тегин.

В настоящее время спортсмены готовятся к следующим этапам и финальным соревнованиям, которые пройдут в июне 2024 года в Нью-Йорке. Турнир проходит онлайн с 16 марта по 17 июня на платформе Lichess.org в рамках Корпоративного чемпионата мира FIDE по шахматам 2024 года, организованного Международной шахматной федерацией (FIDE).

Справка: DiGi – первая deeptech IT-компания в Кыргызстане, специализирующаяся на передовых технологиях и инновациях. Миссия компании - применять научные исследования и передовые технологии для содействия устойчивому развитию и цифровой трансформации Центральной Азии. DiGi разработал первый шахматный игровой портал для World Chess chessarena.com, который стал популярным местом для тысячи шахматистов со всего мира. Совместными усилиями с Кыргызским Шахматным Союзом, DiGi поддерживает развитие шахматного сообщества и организует масштабные турниры с участием молодых талантов.