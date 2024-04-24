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Садыр Жапаров объявил выговоры Курманкулу Зулушеву и Мелису Тургунбаеву

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелису Тургунбаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с поручением главы государства комиссия администрации президента КР, рассмотрев факты вмешательства со стороны отдельных сотрудников органов прокуратуры КР в деятельность Комиссии по вопросам лицензирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, изложенные в служебной записке заместителя Председателя кабинета министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбека Ташиева по результатам проведенного расследования, сообщила о подтверждении указанных фактов.

В этой связи, президент Садыр Жапаров за ненадлежащий контроль своих подчиненных объявил выговор генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.

Кроме этого, генеральному прокурору Кыргызской Республики поручено внести представление об освобождении от занимаемой должности заместителя генерального прокурора Адыл уулу Кубана, объявить выговор и ротировать начальника Главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов генеральной прокуратуры Кыргызской Республики М.Э. Майтпасова и начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей и законов в сфере экологии Главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики А.М. Аликулова.

Справочно:

В состав Комиссии вошли следующие сотрудники администрации президента:

Мурат Укушов – начальник управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров;

Азамат Осмонов – начальник управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров;

Нурлан Сулайманкулов – заведующий отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры;

Азамат Апсатаров – помощник Президента Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436672
Теги:
Садыр Жапаров, Курманкул Зулушев, Кыргызстан
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