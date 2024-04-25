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Посольство Венгрии в Бишкеке объявляет конкурс детских рисунков

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Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка. Об этом сообщает венгерское посольство.

По его данным, конкурс проводится с целью укрепления культурных связей между Венгрией и Кыргызстаном и стимулирования детского изобразительного творчества. К участию приглашаются ученики 4-7 классов общеобразовательных школ города Бишкек. Принимается не более одной работы от одного участника и не более десяти работ от одной школы.

Требования к конкурсным работам: рисунок на бумаге формата А3, выполненный в любой технике. Обязательно указать также Ф.И.О. автора работы, его возраст, контактные данные, класс, школу, Ф.И.О. педагога.

Работы направлять по адресу: 720021 Бишкек, Московская, 53, Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания "Балажан", с пометкой "Конкурс детского рисунка "Рисуем Венгрию", для педагога Натальи Овчинниковой". Тел.: +996 550 61 36 05.

Работы принимаются до 20 мая.

Примечание: Направляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают согласие на использование своих работ организаторами конкурса в любых некоммерческих целях, в том числе, на размещение работ на выставках, публикацию фотографий работ в официальных пресс-релизах, и новостных публикациях, в том числе на официальном сайте Посольства и страницах Посольства в социальных сетях и т.д.

Победителей определит конкурсная комиссия, 40 лучших работ примут участие в выставке в посольстве Венгрии в Бишкеке и будут награждены дипломами финалистов. Авторам работ, занявших 1-3 места, будут вручены ценные призы от посольства. Выставка лучших работ и награждение победителей пройдет 11 июня в конференц-зале "Будапешт" посольства Венгрии.

Телефон для справок: +996 312 97 50 12.


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URL: https://www.vb.kg/436674
Теги:
дети, конкурс, посольство, Венгрия, Бишкек
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