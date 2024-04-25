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ГУОБДД выписало 640 штрафов за езду на скутерах, мопедах и мотоциклах

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С 20 по 23 апреля был проведен рейд против граждан, управляющих скутерами, мопедами, мотоциклами, за три дня выявлено 640 граждан, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в ходе проверки было установлено, что это несовершеннолетние, иностранные граждане и граждане, работающие в сфере доставки еды быстрого питания, на всех них были составлены соответствующие протоколы на основании соответствующих статей Кодекса о правонарушениях КР, и разъяснены работы соблюдения правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/436675
Теги:
рейд, штраф, Бишкек, ГУОБДД
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