Эдиль Байсалов: Священная роль женщины у нашего народа неприкосновенна

Кыргызстанки становятся все более активными в общественной деятельности, в экономике и политике, однако большинство кресел во власти, в руководстве все еще занимают мужчины. О том, почему женщины редко добираются до высоких постов, как совместить равноправие полов с традиционными ценностями? На эти и другие вопросы в интервью нашему изданию ответил заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

В последнее время часто говорят, что рынок труда стал более доступным, открытым для женщин. Но пока не видно ярких цифр и трендов, говорящих о том, что дамы стали массово осваивать новые специальности или увеличили присутствие в топ-менеджменте кыргызских компаний. С чем вы это связываете? Женщины боятся рисковать или с мнением в обществе, что предназначение женщины - быть матерью и хорошей хозяйкой?

- Мы должны гордиться собственной историей, в том числе и в области эмансипации женщин. В этом году мы отмечаем столетие Кара-Кыргызской автономной области. Наши женщины получили право голоса и участия в выборах одними из первых в мире. Или взять Уркую Салиеву - первую в Киргизской автономии женщину - председателя колхоза, которую уважительно называли "женщина-аксакал". И сегодня мы основываемся на столетнем опыте завоеваний женского равноправия и отстаиваем эти достижения. Речь идет о том, чтобы наши дочери имели хотя бы столько же прав, какие были у наших бабушек и матерей.

Если мы возьмем область государственного управления, то накануне 8 Марта в этом году Президент страны Садыр Жапаров подписал указ об учреждении новой программы по продвижению женского лидерства. Самое главное, что это не просто декларация и красивые слова. Это - конкретный план действий по созданию корпуса, если угодно, отборной гвардии женщин и молодых девушек, каждой из которых предстоит в ближайшие 20-30 лет и в дальнейшем возглавлять области, министерства, а также правительство и государство. Такая целенаправленная работа велась раньше комсомольскими и партийными органами, а мы ее только сейчас возобновляем. Ценные кадры надо растить! Именно в этом заключается суть политики Президента Садыра Жапарова, чтобы не просто какие-то квоты закрывать, а чтобы заложить прочную основу на годы вперед.

А так, конечно же, священная роль женщины у нашего народа неприкосновенна, как в роли матери, так и в роли хранительницы очага. Труд женщины, вложенный в семью, бесценен! Дом, в котором есть женщина, наполнен уютом и теплом. Но прежде всего женщина – это равноправный член общества, у которой есть все права и возможности реализовать себя в той сфере деятельности, которую она выбрала, а также внести вклад в развитие страны. Подав пример в области государственного управления, мы дальше должны, конечно же, продвигать повышение участия женщин и в частном секторе, и в обществе.

Живучесть разных стереотипов относительно второстепенной роли женщин в нашем обществе объясняется воспитанием?

- В последние годы произошла какая-то архаизация нашего общественного строя. Кыргызскому народу навязываются чуждые представления. У нас есть сотни пословиц, которые свидетельствуют, что в нашем народе женщина всегда играла передовую роль. Об этом свидетельствуют и заметки путешественников и исследователей, начиная со средних веков. Вот, например, та же экспедиция Петра Семенова-Тян-Шаньского: члены ее были поражены, насколько кардинально высока роль женщины в организации кыргызского общества в сравнении с теми же казахами. Мы должны гордиться нашими традициями и наследием о высоком уважении к роли женщины. Это и есть наше исконное устройство общества и быта.

Вы согласны с мнением, что кыргызстанки могут быть блестящими бизнесвумен и топ-менеджерами?

- Деловые качества кыргызстанской женщины на голову выше мужчин. Может быть, такое утверждение не совсем корректно, но так оно и есть. Наш бизнес поголовно зародился в среде челночниц, именно женщины первыми восприняли рыночные отношения в нашей стране. Они и сейчас играют доминирующую роль в малом бизнесе. Конечно же, нам надо сейчас продвигать, активно принимать меры, чтобы женщины занимали достойное место в руководстве крупных государственных предприятий, банков, а также требовать, если надо, в том числе и через нормативные документы, представленность женщин и в большом частном бизнесе.

Женщины в нашей стране социально и законодательно защищены?

- Да, в соответствии с Конституцией КР мужчины и женщины имеют равные права, свободы и равные возможности для их реализации (статья 24). Кыргызская Республика приняла на себя ряд международных обязательств по достижению гендерного равенства, в том числе Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1996 г.), Пекинскую декларацию и Платформу действий. В феврале 2024 года была ратифицирована Конвенция 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда.

Кыргызстан - одна из первых стран в Центральной Азии, которая приняла Закон "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин" (2008 г.) и Закон КР "Об охране и защите от семейного насилия" (2017 г.). С 1996 года были приняты и реализованы пять национальных программ по достижению гендерного равенства. Постановлением Кабинета Министров КР утверждена Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2023 - 2024 годы (от 16 сентября 2022 года № 513).

В Кыргызской Республике законодательная база гарантирует защиту женщин, к примеру, Трудовой кодекс Кыргызской Республики запрещает:

- применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, а также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы;

- привлечение на ночные смены и к сверхурочной работе беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3 лет (направление в командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, отказ женщинам в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением должностного оклада по прежней работе).

Трудовым законодательством также предусмотрена материальная поддержка и сохранение рабочего места в случае беременности и рождения ребенка. Так, женщинам по их заявлению и на основании медицинского заключения предоставляется отпуск по беременности и родам с выплатой за этот период пособия по беременности и родам в размере, установленном законодательством Кыргызской Республики. Продолжительность отпуска по беременности и родам работающим женщинам устанавливается от 126 до 180 календарных дней. Кроме того, работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 часа работы продолжительностью не менее 30 минут каждый.

Также предусмотрены трудовые гарантии:

расторжение трудового договора с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации и истечения срока трудового договора;

расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте до 14 лет (детей с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет), по инициативе работодателя не допускается.

Чего хотят женщины в Кыргызстане? Какие проекты работают в нашей стране по их поддержке?

- Полагаю, что они хотят не только любви и заботы, но и признания и уважения к своим правам, равноправия на деле, а не на словах, а также возможности для самореализации, поддержку в личных и профессиональных усилиях, хотят чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Со стороны государства предпринимаются меры по обеспечению прав женщин в сфере трудоустройства, а если конкретнее, то женщинам в области занятости гарантируются:

свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда;

содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве; получение бесплатных услуг по профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации; получение стипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению уполномоченного государственного органа, в том числе в период временной нетрудоспособности. А также получение консультаций по вопросам предпринимательской деятельности; участие в программах оплачиваемых общественных работ; выплата пособия по безработице официальным безработным, в том числе в период их временной нетрудоспособности.

Кроме того, Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435 для поддержки малоимущих и малообеспеченных слоев населения, предусмотрено внедрение механизмов социального контракта. В 2022 году Кабинетом Министров Кыргызской Республики было принято постановление "О предоставлении социальной помощи на основе социального контракта" как одной из активных мер содействия занятости.

За два года реализации программы социального контракта по 100 000 было выдано 12 800 малоимущим и малообеспеченным семьям. Из 12 800 участников программы 95,8 процента составляют женщины, преимущественно проживающие в сельской местности.

Причем данная тенденция наблюдается во всех регионах. Реализация программы социального контракта в регионах отчетливо демонстрирует, что сегодня женщины занимают лидирующие позиции в формировании экономики семьи.

Следует отметить, что программа позволила создавать дополнительные рабочие места. По итогам ее реализации было создано свыше 18 тысяч рабочих мест. Участники, постепенно расширяя бизнес, привлекли к своей деятельности родственников, знакомых, соседей. Из числа всех участниц программы 380 женщин являются матерями-одиночками, что составляет почти 17 процентов. Они, как правило, заняты в швейной отрасли, торговле, в сфере общественного питания.

Какие советы вы дали бы кадровым службам, руководителям компаний?

- Если мы посмотрим на опыт иностранных компаний, то все равно нам придется менять отношение к женщине. Недостаточно декларировать, а надо принимать специальные меры для продвижения женщин. Мы во многом напоминаем птицу, которая хочет летать с одним крылом. Потенциал женщин не раскрывается полностью ни в госорганах, ни в частном секторе. Это огромный нереализованный запас роста и развития. Наши девушки и женщины гораздо более ответственны и компетентны на рабочем месте. Конечно, многие не могут задерживаться на работе допоздна, поскольку у большинства из них семьи, дети, мужья, родители. К ним нельзя относиться так, как к мужчинам. Но, уверен, что с учетом развития современных технологий, при особом внимании руководителей предприятий и кадровых структур, любая инвестиция в развитие женского потенциала окупится многократно. Любая компания и наше государство в целом сегодня обязаны искать и продвигать руководящие кадры из женщин.