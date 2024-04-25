Кыргызстан должен развивать союзнические отношения для борьбы с терроризмом

Сегодня ни для кого не секрет, что терроризм - это один из инструментов Запада в арсенале гибридных войн. Конечно, на словах и американцы, и европейцы всячески порицают подобного рода преступления и противостоят этой угрозе. Однако не стоит забывать, что самые крупные и известные террористические группировки, такие как "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ), а также "Талибан" создавались при активном участии и финансовой поддержке США и Великобритании. И сегодня эти организации активно используются западными спецслужбами для достижения геополитических целей.

К сожалению, сейчас террористический потенциал нацелен на страны Центральной Азии и наращивается именно в нашем регионе. Объясняется это просто: коллективному Западу необходимо создать хаос в регионе, чтобы, тем самым, ослабить Россию, чье влияние в ЦА обусловлено и сохраняется как исторически, так и с точки зрения экономического прагматизма.

План западников по экономической изоляции РФ провалился во многом благодаря тому, что ключевые логистические цепочки перестроились через центральноазиатский регион. От этого фактора выигрывает и Россия, и, разумеется, государства ЦА, получившие возможность полноправно встроиться в глобальные торговые потоки.

Естественно, такое положение дел не радует наших западных партнеров. Поэтому они с одной стороны имитируют бурную экономическую активность, обещая пустить в нашу сторону небывалые инвестиционные потоки на крупные инфраструктурные проекты. А с другой стороны готовят к действию уже знакомую и апробированную стратегию укрощения слишком уж независимых стран, в которой основная роль отводится международным террористическим группировкам.

Для Кыргызстана эта угроза сегодня, наверное, самая актуальная. Дело в том, что президент республики Садыр Жапаров и вся его команда продемонстрировали коллективному Западу непреклонность в намерении работать исключительно в интересах своего народа, а не потакать чьим-то геополитическим амбициям. Руководство нашей страны не поддалось на уговоры и никак не реагирует на письма с угрозами, продолжая наводить порядок в стране, в том числе посредством постановки под контроль деятельности НКО, и не снижая темпов роста сотрудничества с Российской Федерацией.

На этом фоне спокойствие в Кыргызстане, политическая и социальная стабильность западникам не нужны. Совсем наоборот, США и ЕС сегодня делают ставку на очередную "цветную" революцию, которая помогла бы сменить власть в республике на более управляемую. Для достижения этой цели Запад не гнушается прибегать к помощи прокси-группировок радикального ислама. По сути, западники поставить во главе КР исламский режим, который можно будет использовать для противостояния как с Россией, так и с Китаем.

И этот сценарий в принципе реализуем. В нашей стране годами создавалась почва для развития и процветания радикальных исламистских группировок. Только в период с 2003 по 2017 год суды разных инстанций КР признали экстремистскими и террористическими 21 организацию, причем две из них – "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар" - были созданы в самом Кыргызстане.

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов последовательную работу ГКНБ, сотрудники которого активно противостоит экстремистской и террористической угрозе, день за днем разоблачая ячейки радикалистов. Но эти усилия могут быть недостаточными, учитывая, что в нашей республике по непонятным причинам все еще не запрещена "Таблиги Джамаат". И это несмотря на то, что есть данные, подтверждающие подпольную деятельность этой организации на юге страны, куда стягиваются боевики, в том числе из соседних государств.

Насколько серьезны масштабы угрозы терроризма, можно судить по данным онлайн-мониторинга, согласно которым в странах Центральной Азии существует 500 каналов коммуникации с международными террористическими группировками радикальных исламистов в социальных сетях. И уже не менее 177 тысяч человек взаимодействовали с террористами в соцсетях.

Это неудивительно. Ведь, например, террористическая организация "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ) настолько высоко подняла уровень своей интернет-пропаганды, что к рядам ее боевиков сегодня примыкают люди из более чем полсотни стран мира, включая Кыргызстан.

Добиться таких впечатляющих "успехов" в сфере рекрутинга террористам удалось благодаря тому, что они привлекают в этой "работе" западных блогеров, профессиональных производителей контента из развитых стран, пиарщиков, ну и, само собой, переводчиков, которые помогают террористам доносить их радикальные идеи на самых разных языках.

Также ИГ активно применяет для вербовки видеоигры, игровые платформы, мессенджеры, соцсети, для сбора средств - различные виртуальные инструменты, а для разведки - беспилотники, переданные организации западными спецслужбами. Такая вот протеррористическая метавселенная.

Естественно, в первую очередь, жертвами такой обработки становятся молодые люди, даже подростки. Свидетельством этого можно считать факт задержания в конце декабря 2023 года двух парней, которые готовились совершить террористический акт у главной новогодней елки на площади Джалал-Абада и в здании православной церкви. Как удалось установить ГКНБ, этих кыргызстанцев завербовали через интернет.

На самом деле, конечно, все это страшно. Страшно то, что радикальные исламистские группировки, созданные при финансовой и идеологической поддержке Запада, имеют невиданные до сих пор возможности для рекрутинга молодых людей из разных стран мира в социальных сетях.

Противостоять растущей угрозе международного терроризма, нагнетаемой деструктивной политикой Запада, Кыргызстан сможет только, укрепляя партнерские и союзнические отношения с Россией и странами ОДКБ, которые остаются гарантами безопасности нашей страны.

"Международный терроризм - это порождение Запада, глобальных игроков. Если посмотреть, Аль-Каида, Усама Бен Ладен, ИГИЛ созданы, спроектированы Западом. Все эти радикальные исламские течения дискредитируют Ислам и в то же время направляют основные массы мусульманского мира на экстремистский путь. Сейчас их сталкивают с Израилем для консолидации, а конечная цель столкнуть с Китаем. Это очень опасная игра и многие исламские страны не отдают себе отчета, что они становятся орудием в руках глобальных игроков, которые придумывают вот такого рода комбинации", - говорит политолог Марс Сариев.

Вместе с тем, он отмечает, что страны Центральной Азии имеют возможность коллективно отражать угрозу международного терроризма.

"Летом пройдут военные учения стран региона и Азербайджана в Казахстане. И я думаю, что эти учения направлены именно на то, чтобы противодействовать международному терроризму и дестабилизации в регионе. Поэтому ОДКБ не является единственной защитой стран Центральной Азии. Но, конечно, желательно было бы, чтобы ОДКБ участвовало в действиях против международного терроризма. Тем более, что военные базы ОДКБ находятся и в Кыргызстане, и в Таджикистане", - говорит Сариев.