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В Кыргызстане вводится выдача зеленых госномеров для электромобилей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды", "О дорожном движении в Кыргызской Республике)".

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 марта 2024 года.

Принятым Законом предусматривается предоставление льгот при пользовании колесными транспортными средствами с электрическими двигателями, создание зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Также принятым Законом при государственной регистрации вводится выдача специальных зеленых государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей.


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URL: https://www.vb.kg/436686
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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