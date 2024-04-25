В Азербайджане официально открылись Дни культуры Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежи Алтынбек Максутов, министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Габиль оглы Каримли, представители интеллигенции Кыргызстана во главе с героем Кыргызской Республики Медетканом Шеримкуловым, специально приглашенные официальные гости, мастера культуры и искусства Кыргызстана и Азербайджана, соотечественники, проживающие в городе Баку.

На церемонии открытия Алтынбек Максутов отметил, что культурные отношения Кыргызстана и Азербайджана развиваются в динамичном и позитивном ключе, подчеркнув, что возрождение этих отношений-это договоренности, достигнутые в ходе официального визита глав государств.

Он также отметил, что между кыргызским и азербайджанским народами принято совместно отмечать важные международные даты и события, благодаря таким совместным культурным мероприятиям мы сможем глубже ощутить великие исторические страницы, национальное духовное богатство, сходство, превосходство двух народов.

В концертной программе принимали участия акыны-импровизаторы Национального театра "Манас", солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, эстрадно–симфонический оркестр имени Чоро Кожомжарова, Кыргызский государственный ансамбль танца "Ак – Марал" имени Нурдина Тугелова, Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева, фольклорно – этнографический ансамбль "Мурас".

Торжественное мероприятие прошло в большом зале Культурного центра имени Гейдара Алиева, где были представлены лучшие образцы кыргызского искусства.