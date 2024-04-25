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Глава МЧС РФ поблагодарил Кыргызстан за помощь для жителей Орска

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- Светлана Лаптева
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Глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков поблагодарил МЧС Кыргызстана за гуманитарную помощь, доставленную в пострадавший от наводнения Орск в Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики", - сказали в ведомстве.

В город 10 грузовиков доставили более 170 тонн предметов первой необходимости и инструментов для ликвидация последствий паводка. Всего по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова для населения Оренбургской области доставлено 360 тонн гумпомощи.


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URL: https://www.vb.kg/436691
Теги:
гуманитарная помощь, Россия, Кыргызстан, Наводнение
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