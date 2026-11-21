В Бишкеке состоялась конференция о будущем логистики LogiTrends"26 Kyrgyzstan, объединившая представителей государственных органов, транспортных и логистических компаний, отраслевых ассоциаций и бизнеса.

Главной темой встречи стала роль Кыргызстана в международной логистике, развитие новых транспортных коридоров, цифровизация перевозок и возможности укрепления позиций страны в качестве логистического хаба Центральной Азии.

Организатором конференции выступила международная "Логистическая платформа ATI.SU", генеральным партнёром - Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики.

В программе были заявлены вопросы готовности рынка к автоматизации таможенных процедур, внедрения E-permit и электронных навигационных пломб, применения цифровых инструментов для повышения эффективности перевозок и снижения операционных рисков.

Отдельное внимание участники уделили использованию искусственного интеллекта, развитию взаимодействия между участниками цепочек поставок и новым требованиям к транспортной отрасли.

В обсуждении приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственной таможенной службы, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, государственного учреждения "Кыргыз Экспорт", Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и других организаций.

Одним из важных вопросов стала подготовка кадров для современной логистики. Участники отметили, что развитие транспортных коридоров и внедрение новых технологий требуют не только современной инфраструктуры, но и специалистов, способных работать с международными правилами, цифровыми платформами, документацией и организацией перевозок.

Конференция продолжила серию отраслевых мероприятий ATI.SU в Центральной Азии. Предыдущая конференция этой серии в Кыргызстане состоялась в 2025 году и собрала представителей транспортных и логистических компаний, перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей и экспертов отрасли.