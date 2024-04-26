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Имангали Тасмагамбетов: В ОДКБ выработан механизм информбезопасности

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- Светлана Лаптева
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выступил на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Государства – члены ОДКБ и сама Организация, постоянно сталкиваясь с вызовами и угрозами, выработала механизм координации сотрудничества союзников по широкому кругу вопросов обеспечения информационной безопасности.

Вопросы обеспечения информационной безопасности входят в компетенцию Рабочей группы при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Защита информационного пространства и информационных ресурсов в зоне ответственности Организации осуществляется через реализацию комплексной межгосударственной операции ОДКБ постоянного действия "ПРОКСИ". В ней принимают участие уполномоченные органы национальной безопасности и внутренних дел, компетентные органы по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, а также осуществляющие финансовый мониторинг структуры.

В государствах – членах ОДКБ действуют нормы, которые позволяют выявлять и блокировать противоправный контент. Предусмотрены суровые наказания за отдельные виды преступлений террористической направленности в этой сфере", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/436694
Теги:
ОДКБ, Россия
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