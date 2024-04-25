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За дачу взятки задержан бывший глава Шаркского айыл окмоту

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- Бакыт Басарбек
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При попытке дачи взятки сотруднику Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики задержан бывший глава М.Б.М.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в феврале текущего года получены сведения о незаконной выдаче М.Б.М. земельного участка сельскохозяйственного назначения в селе Ачы Шаркского айыл-окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

Установлено, что М.Б.М., злоупотребляя своим служебным положением, выдал участок площадью 10 га одной из строительных компаний, путем подделки постановления о выделении нетрансформированного земельного участка.

Во время проведения проверочных мероприятий по данному факту, в целях получения положительного решения вопроса по доследственной проверке, М.Б.М. предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере 20 тысяч долларов США.

При передаче половины денежных средств в размере 9800 долларов США сотруднику ГКНБ М.Б.М. задержан по ст345 ч.3. ( дача взятки в особо крупном размере)УК КР. 23.04.2024 решением Ошского городского суда в отношении М.Б.М. была избрана мера пресечения в виде содержания его под стражей в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца".


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URL: https://www.vb.kg/436695
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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