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В Бишкеке прошло открытие интерактивного панно MINDSCO

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- Назгуль Абдыразакова
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В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева прошло торжественное открытие интерактивного панно MINDSCO. Этот уникальный проект был создан французским художником Гийомитом в сотрудничестве с двенадцатью талантливыми мастерами из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Как сообщают организаторы, проект стал возможным благодаря поддержке Французского института при посольстве Франции в России и Французского Альянса в Бишкеке в рамках фестиваля Франкофонии-2024.

По словам Гийомита, проект MINDSCO - это попытка объединить разнообразные культурные и идеологические наследия стран в одном произведении искусства. Он также подчеркнул значимость сотрудничества между художниками из разных стран для создания этой уникальной интерактивной фрески.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, включая членов делегации сената Французской Республики и посольства Франции в Кыргызстане.

Проект MINDSCO начался в июне 2023 года после объявления конкурса ассоциацией цифровых искусств Electroni[k] и Французским институтом в России. Из 37 заявок были отобраны 12 талантливых художников в возрасте от 18 до 28 лет, чьи работы вдохновили жюри.

Каждый участник проекта внес свой вклад в создание этого произведения, отражая свои собственные идеи и видение. И в конечном итоге Гийомит собрал их работы воедино, создав уникальное и волнующее произведение искусства, оживленное элементами дополненной реальности.

Справка: Гийомит – французский визуальный художник, иллюстратор и режиссёр анимационных фильмов. Он начал свою карьеру с проекта Gangpol&Mit, сочетающего электронную музыку и анимацию. Последние годы Гийомит делит свое время между работой в мастерской графических исследований на фабрике Пола (Бордо, Франция), книжными публикациями и художественными проектами в общественном пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/436698
Теги:
Франция, художник, Кыргызстан
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