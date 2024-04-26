Как КР совместно с РФ противостоит незаконному обороту наркотиков

Буквально несколько дней назад Госкомитет национальной безопасности КР заявил о задержании наркоторговца, организовавшего международный канал поставок наркотических средств. По данным оперативником, взятый под стражу мужчина использовал свой дом в качестве перевалочной базы для транспортируемого из сопредельных стран гашиша.

Это, в принципе, рядовая новость для нашей страны. Такие задержания происходят достаточно регулярно, поскольку Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии остаются важнейшим центром глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Причем, наша страна играет одну из самых значимых ролей в этом процессе.

О том, что наркотики из Афганистана тоннами провозят через Таджикистан и Кыргызстан в Россию и Европу, эксперты заявляли не раз. У этого канала даже есть свое название "Северный маршрут". Наркотрафик устойчивый и обладает, скажем так, высокой пропускной способностью за счет проницаемости границ, слабой институциональной базы и экономической уязвимости населения. Все это создает благоприятные условия для процветания сетей наркоторговцев, что подтверждается фактами задержания крупных партий зелья.

Так, в 2021 году ГКНБ сообщил о том, что в тайниках одного из большегрузов было обнаружено и изъято почти полтонны героина. Стоимость этой партии тяжелых наркотиков превысила $20 млн. Тогда по подозрению в незаконном наркообороте было задержано два гражданина Кыргызстана.

А двумя годами ранее на границе с Польшей была остановлена фура, в которой обнаружили 670 кг героина. Наркотики были спрятаны в кондитерские изделия, произведенные кыргызстанской компанией "Элит Шоко" и "ехали" в Бельгию.

Наличие транзитного наркокоридора в Кыргызстане признается на уровне ООН. Организация считает, что героин из Афганистана, который поступает в Кыргызстан, предназначается в большинстве своем для России - туда уходит 70% трафика, в Казахстан и Китай идут остальные 30%.

Вместе с тем, наша страна сталкивается с двойными проблемами - транзитом и внутренним потреблением наркотиков. Поэтому в борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстан применяет многогранный подход, предполагающий не только активную правоохранительную деятельность, но и социально-экономические меры, а также интенсивное международное сотрудничество.

Усилия по укреплению безопасности границ, совершенствованию механизмов обмена оперативной информацией и межведомственной координации уже приносят результаты, что привело к многочисленным изъятиям наркотиков и арестам.

Однако серьезные проблемы сохраняются. Обширная и пересеченная местность в сочетании с ограниченными ресурсами и коррупцией создают препятствия для правоохранительных органов. Более того, меняющаяся тактика наркоторговцев, включая использование сложных маршрутов контрабанды и методов сокрытия, требует постоянной адаптации и инноваций в стратегиях борьбы с наркотиками.

Одним из основных партнеров в борьбе с наркооборотом для Кыргызстана является Россия. Используя свое политическое и экономическое влияние, РФ тесно сотрудничает с властями нашей страны в целях поддержки антинаркотических инициатив. Стороны заключают двусторонние соглашения, используют механизмы обмена разведывательными данными и проводят совместные операции, направленные на пресечение сетей незаконного оборота наркотиков и ликвидацию лабораторий по производству незаконных наркотиков.

Кроме того, Россия оказывает техническую и финансовую помощь для укрепления потенциала правоохранительных органов Кыргызстана, включая предоставление оборудования, дронов, автомобилей, учебных программ и разведывательной поддержки. Только в 2024 - 2025 годах РФ выделяет в поддержку борьбы с наркоторговлей 627 млн рублей. На сегодня наша Служба по борьбе с наркотиками уже получила 28 автомобилей.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Россия и Кыргызстан, служит еще одной эффективной платформой для совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков. В рамках данного объединения с 2021 года действует Антинаркотическая стратегия.

В рамках реализации этой стратегии в сентябре 2023 года была проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Перехват". Результаты эта операция дала впечатляющие: правоохранители выявили 854 наркопреступления и изъяли 897 кг зелья.

Кроме того, ОДКБ регулярно отрабатывает задачи по предотвращению незаконного оборота наркотиков в рамках учений "Нерушимое братство". В прошлом году отработка велась в два этапа - на территории Белоруссии и Кыргызстана.

Очевидно, что наркоторговля остается, наверное, одной из самых значимых угроз для национальной безопасности как РФ, так и КР. Повсеместное распространение наркотиков способно уничтожать народы, постепенно истощая здоровье людей, разрушая будущее целых наций. Противостоять этой угрозе можно и нужно вместе. Только единство таких исторически близких партнеров, как Кыргызстан и Россия, может стать гарантией того, что наши страны смогут дать достойный отпор наркоторговле.

"Во-первых, мы видим, что творится в Соединенных Штатах, насколько высоко там распространено употребление наркотиков. Проблема в том, что если будет превышено определенное количество [наркопотребителей], то это остановить невозможно. Даже Соединенные Штаты не могут остановить поток наркотиков, там становится все больше и больше наркоманов. В настоящее время у нас, в странах СНГ, наркомания не так сильно распространена, если сравнивать со Штатами. Но мы должны удержать этот уровень наркоманов, который у нас есть сейчас, не допустить распространения. Конечно, если Россия поможет остановить этот наркотрафик здесь, это решит очень много социальных проблем. Наркоманы оказывают большой отрицательный эффект вообще для страны, для социального развития, для морального развития", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

Однако, по его словам, наш рынок не особо интересен наркоторговцем, они больше настроены на рынки России и Европы. Там и денег больше, и потенциал для реализации товара выше.

"У нас все-таки 90% - исламское население. Здесь особенно нет раздолье для распространения. А вот поставлять дальше в Россию, Европу им выгодно. И, конечно, они будут стремиться туда. У нас не хватает финансовых возможностей, и, естественно, наркопоток просачивается дальше. Поэтому, конечно, российские инвестиции и помощь в любом виде, очень нужна. Она будет регулировать и снижать поток наркотрафика в РФ и дальше. Я думаю, России выгоднее остановить этот наркотрафик у нас, в Центральной Азии, если он проскочит дальше, то это труднее и дороже", - добавил Бакетаев.

По его словам, очень важно остановить эту наркопандемию, потому что очень красноречив опыт Запада.

"Мы видим, что либерализм в этом вопросе довел до того, что США потеряли очень большой процент своих граждан, как работоспособных, полезных для общества и страны граждан", - заключил эксперт.