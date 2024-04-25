Акылбек Жапаров: Все айфоны в Кыргызстане следят за вами

Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Акылбек Жапаров призвал государственные органы ответственнее относиться к исполнению установленных планов. Об этом он заявил 25 апреля в ходе заседания коллегии администрации президента.

"Ко мне информация приходит каждую неделю от МВД и ГКНБ, есть еще Счетная палата. Мы следим за всеми. Все айфоны в Кыргызстане следят за вами, за вашей исполнительностью и поведением", - сказал глава кабмина.

Жапаров напомнил, что у каждой области, района и айыл окмоту должен быть план.

"Что мне делать с приближением весны? Летом и осенью что буду делать? Как можно работать без плана?", - добавил он.

По итогам рассмотрения вопросов о реализации Указов Президента и состоянии исполнительской дисциплины в аппаратах полномочных представительств Президента в областях, районных государственных администрациях и государственных органах ряд руководителей государственных органов получили дисциплинарные взыскания.

Так, замечание получили:

1 Жээнбек Кулубаев - министр иностранных дел Кыргызской Республики;

2 Талантбек Иманов - директор Национального инвестиционного агентства при Президенте Кыргызской Республики;

3. Азамат Буржуев - заведующий отделом цифрового развития Управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики.

Выговор получили:

1 Нурия Кутнаева - министр цифрового развития Кыргызской Республики;

2 Тилек Текебаев - министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

3 Алтынбек Максутов - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

4 Жумамудун Жумалиев - заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;

5 Бубужан Арыкбаева - заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики;

6 Асель Раимкулова - заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического Кыргызской Республики;

7 Элчибек Джантаев - полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Ошской области.

Кроме этого, решением Коллегии Администрация Президента Главе государства будут внесены предложения по освобождению от занимаемой должности ряда руководителей местных органов власти.