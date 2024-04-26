Завершилось командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук -2024"

Сегодня, 25 апреля 2024 года на территории Таласской, Ошской и Баткенской областей проведением практического (третьего) этапа "Ведение совместной операции, выполнение мероприятий по поддержанию режима введенного военного положения в отдельной местности (районе) завершилось совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук -2024" с органами управления Вооруженных Сил и других воинских формирований, органами государственной администрации и местного самоуправления, а также министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Во время третьего этапа учения были продемонстрированы практические действия сил и средств министерств и ведомств республики по поддержанию режима военного положения в районе учения, также были продемонстрированы практический показ по охране и обороне

стратегических объектов личным составом резервных формирований, действия подразделений МВД и резервных формирований при несении службы на блок постах и патрулировании в Карасуйском районе и городах Кызыл-Кия и Талас, а также была практически показана работа по

выявлению и локализации зон химического заражения, ликвидации последствий природных катастроф силами и средствами МЧС .

По завершению третьего (заключительного) этапа совместного командно-штабного и мобилизационного учения "Коопсуздук -2024" состоялась официальная церемония закрытия учения.

На митинге, посвященном закрытию этапа совместного командно- штабного и мобилизационного учение "Коопсуздук -2024" присутствовали начальник Генерального штаба Вооруженных Сил-Первый заместитель Министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан

Мукамбетов, заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Октябрь Урманбетов, первый заместитель Полномочного представителя Президента в Таласской области – Талант Эдилов и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Артур Темиров.

Открывая митинг, руководитель учения - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Артур Темиров высоко оценил уровень подготовки к учению органов военного и государственного управления, участвовавших в учении.

Он подчеркнул, что: - "... органы управления Вооруженных Сил и органы государственной администрации и местного самоуправления в совершенстве владеют навыками управления подчиненными структурами при привидении их в различные степени боевой готовности и выполнении ими боевых задач в любых условиях, при введении военного положения и организации территориальной обороны, а личный состав показал высокую полевую выучку при слаживании частей и подразделений министерств и ведомств в ходе совместных действий...".

Завершился торжественный митинг награждением наиболее отличившихся участников учения и прохождением воинских подразделений и воинских резервных формирований, с дальнейшим их убытием в пункты постоянной дислокации.