Погода
$ 88.87 - 89.42
€ 94.10 - 95.10

В Ленинградской области РФ планируется отрыть Торговый дом Кыргызстана

281  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чуйская область Кыргызстана и Ленинградская область России подписали ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в Чуйской области.

Церемония подписания состоялась в Бишкеке, где свои подписи под важными договоренностями поставили полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Канат Джумагазиев и губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

"Российская Федерация является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, также, в частности, Чуйской области. Мы верим, что сотрудничество между Чуйской и Ленинградской областями имеет большой потенциал, который можно максимально раскрыть через взаимопонимание, доверие и совместные усилия. Для нас весьма важно нарастить объёмы экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Российскую Федерацию, в частности из Чуйской области в Ленинградскую область. Сейчас мы активно поставляем в Россию текстильные изделия, одежду, молочную продукцию, рыбу, мед. Но мы можем наладить поставки мясной продукции, сухофруктов, специй и приправ, ароматизированных масел, коньяка и много другого. Думаю, идея о создании Торгового дома Кыргызстана в Ленинградской области скоро реализуется и будет способствовать заключению крупных контрактов между нашими бизнес представителями", - сказал Канат Джумагазиев.

"Мы обречены на сотрудничество, взаимное уважение и поддержку друг друга. Растет товарооборот, производство продукции, укрепляется и малый, и большой бизнес. А самое главное, через экономику, через бюджет это чувствуют простые люди, граждане наших стран", - добавил Александр Дрозденко.

Среди подписанных документов - план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызстана в Чуйской области и правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах от 15 июня 2023 года.

Также было подписано важное соглашение об установлении дружественных отношений между Аламудунским районом Чуйской области и Тосненским муниципальным районом Ленинградской области.

Кроме того, был заключён меморандум о сотрудничестве между государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" и Кыргызско-Российским Славянским университетом имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436706
Теги:
Россия, Чуйская область, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  