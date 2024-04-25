В Ленинградской области РФ планируется отрыть Торговый дом Кыргызстана

Чуйская область Кыргызстана и Ленинградская область России подписали ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в Чуйской области.

Церемония подписания состоялась в Бишкеке, где свои подписи под важными договоренностями поставили полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Канат Джумагазиев и губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

"Российская Федерация является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, также, в частности, Чуйской области. Мы верим, что сотрудничество между Чуйской и Ленинградской областями имеет большой потенциал, который можно максимально раскрыть через взаимопонимание, доверие и совместные усилия. Для нас весьма важно нарастить объёмы экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Российскую Федерацию, в частности из Чуйской области в Ленинградскую область. Сейчас мы активно поставляем в Россию текстильные изделия, одежду, молочную продукцию, рыбу, мед. Но мы можем наладить поставки мясной продукции, сухофруктов, специй и приправ, ароматизированных масел, коньяка и много другого. Думаю, идея о создании Торгового дома Кыргызстана в Ленинградской области скоро реализуется и будет способствовать заключению крупных контрактов между нашими бизнес представителями", - сказал Канат Джумагазиев.

"Мы обречены на сотрудничество, взаимное уважение и поддержку друг друга. Растет товарооборот, производство продукции, укрепляется и малый, и большой бизнес. А самое главное, через экономику, через бюджет это чувствуют простые люди, граждане наших стран", - добавил Александр Дрозденко.

Среди подписанных документов - план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызстана в Чуйской области и правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах от 15 июня 2023 года.

Также было подписано важное соглашение об установлении дружественных отношений между Аламудунским районом Чуйской области и Тосненским муниципальным районом Ленинградской области.

Кроме того, был заключён меморандум о сотрудничестве между государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" и Кыргызско-Российским Славянским университетом имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина