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Фарит Мухаметшин попросил ЖК взять под контроль исполнение протокола

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- Виктория Гунгер
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В марте прошлого года мы с вами обсудили важный круг вопросов. Многие из них были включены в протокол 24-го заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству; прошедшей между нашими странами. Об этом в рамках встречи с коллегой - председателем Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Уланом Примовым сообщил зампредседатель Комитета по международным делам СФ ФС РФ Фарит Мухаметшин, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что они, как парламентарии, держат это на жестком контроле.

"Наши друзья из Госдумы РФ отслеживают этот вопрос, и просят Кыргызстан взять на контроль его исполнение", - подчеркнул он.

Улан Примов заверил российских коллег, что их комитет возьмет на "карандаш" решения по двустороннему документу и проведут соответствующую работу.

"Готовы обмениваться мнениями и информацией с вами по тем или иным вопросам, чтобы подписанные договоренности носили не декларативный характер, а исполнялись", - добавил он.

Напомним, этот документ в марте прошлого году был подписан по итогам заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и направлен на расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Отметим, в Кыргызстане с 24 по 26 марта с визитом находится делегация депутатов Совета Федерации Федерального собрания РФ.


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URL: https://www.vb.kg/436709
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Депутат
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