Депутаты ГД и члены СФ ФС РФ проверят в КР ход строительства девяти школ

В рамках нынешнего визита в КР делегации РФ от руководства Совета Федерации дано задание досконально вникнуть в ход строительства девяти школ, которым был дан старт нашими президентами. Мы должны отслеживать исполнение этого поручения, выделения необходимых для реализации средств, исполнения проектных работ. Об этом редакции VB.KG рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

Он отметил, что благодарны за гостеприимство, которое им оказали в Кыргызстане.

"На этот раз мы приехали большим составом: пять депутатов Госдумы РФ, пять сенаторов. И нынешнее заседание посвящено текущим событиям в рамках межпарламентской связи. Мы представляем две палаты сразу: Госдумы и Совета Федерации, а также ваш ЖК. На повестке дня много вопросов, начиная от совместной деятельности в рамках евразийской комиссии, текущих тем, которые требуют внимания парламентариев в сфере совершенствования законодательства в отношении граждан РФ, проживающих в КР и, наоборот. Это и миграционные вопросы, включая, трудовую миграцию, где остались нерешенные моменты. В рамках межправительственной комиссии, которая прошла в марте прошлого года, были намечены для решения многие вопросы экономического, инвестиционного, торгового плана, укрепление наших связей в сфере безопасности. И они требуют пристального внимания парламентариев. Именно их мы будем обсуждать с нашими кыргызскими коллегами в ходе нынешних встреч", - подчеркнул Фарит Мухаметшин.

Напомним, в Кыргызстане с 24 по 26 апреля с визитом находятся депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации Федерального собрания РФ.