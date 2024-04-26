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ГКНБ задержал наркоторговца с мефедроном на 12 млн сомов

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На автотрассе аэропорт Манас -Бишкек был задержан гражданин К.у.А. 1995 года рождения, у которого обнаружен мефедрон общим весом 2 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 6 тыс. сомов, что в целом стоимость обнаруженного груза достигает 12 млн сомов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было возбужденного уголовное дело по ст. 282 УК КР "незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере".

Вышеуказанный задержанный "К.у.А." водворен в СИЗО ГКНБ на время проведения следственных мероприятий.

"На сегодняшний день в связи с динамичностью появления новых видов наркотиков синтетического происхождения, а также методов связи (интернет мессенджеры, социальные сети) обеспечивающие анонимность в организации распространения и сбыта за определенное денежное вознаграждение широко привлекаются молодежь. В связи, с чем ГКНБ Кыргызской Республики призывает родителей быть бдительными в отношении своих детей, взять на контроль их времяпровождение и окружение, а также на постоянной основе проводить разъяснительные беседы.

Напоминаем, что согласно УК КР, за подобного рода преступления к уголовной ответственности привлекаются лица с возрастом начиная с 14 лет на срок от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в данном направлении", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/436718
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики
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