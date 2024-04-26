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В Кыргызстане запускается проект по продвижению прав людей с инвалидностью

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Организация Объединенных Наций в Кыргызстане запускает проект по продвижению прав людей с инвалидностью, который будет реализован совместно с Советом по продвижению прав людей с инвалидностью при кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, проект направлен на содействие обеспечения равного доступа людей с инвалидностью к реализации их прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью и будет реализован в течение 2024–2025 годов. Общая координация проекта будет осуществляться, Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и системой ООН в КР.

По словам заместителя председателя Совета по делам лиц с инвалидностью при кабмине Толкунбека Исакова, в основу этого проекта легли результаты проведенного в 2023 году ситуационного анализа прав людей с инвалидностью в Кыргызстане, показавшие необходимость улучшения качества управления, координации, планирования, механизма мониторинга и оценки деятельности Совета по делам лиц с инвалидностью. "Мы надеемся, что этот проект даст возможность расширить потенциал Совета, представляющего интересы всех групп людей с инвалидностью, проживающих в Кыргызстане", - заявил Исаков.


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URL: https://www.vb.kg/436719
Теги:
ООН, Кыргызстан, ЛОВЗ
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