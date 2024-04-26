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Адахан Мадумаров вышел на свободу

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Лидер партии "Бутун Кыргызстан", депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров, вышел из СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского суда города Бишкек.

Приговором Первомайского районного суда от 26 марта 2024 года Адахан Мадумаров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.1 ч.4 ст. 209; ч. 3 ст. 338 Уголовного кодекса КР без назначения наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. То есть, ему не изменили меру пресечения, и он оставался под стражей до сегодняшнего дня.

Напомним, Адахана Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436722
Теги:
Адахан Мадумаров, СИЗО, Кыргызстан, Депутат
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