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Шойгу: министерства обороны России и Кыргызстана подпишут два соглашения

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Министерства обороны России и Кыргызстана подпишут два соглашения: об информационном обмене и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу, который находится в Астане. Там он встретился с министром обороны КР Бактыбеком Бекболотовым.

Шойгу подчеркнул, что Кыргызская Республика является стратегическим партнёром России и её надёжным союзником.

"В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом", - сказал министр.

Министр обороны России накануне прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля проводится совещание министров обороны стран - участниц ШОС.

Источник: RT


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URL: https://www.vb.kg/436725
Теги:
Министерство обороны, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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