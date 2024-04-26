Тилек Усупов: Отношения АР и КР сегодня переживают небывалый подъем

Визит президента КР Садыра Жапарова в Азербайджан имел огромное значение для нашей страны. Об этом в интервью СМИ заявил глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов. По его словам, отношения Азербайджана и Кыргызстана сегодня переживают небывалый подъем.

"В 2023 году товарооборот Азербайджана и Кыргызстана вырос более чем в шесть раз – до 65 млн долларов. При этом экспорт Азербайджана в Кыргызстан также вырос в 12,5 раза.

Кыргызстан имеет огромное значение для Азербайджана с точки зрения реализации продуктов нефтяного производства. По итогам января-февраля 2024 года Кыргызстан вошел в пятерку импортеров нефтяной азербайджанской продукции.

В свою очередь Бишкек проявляет интерес к транспортно-логистическим проектам Азербайджана, в частности, в рамках "Одного пояса и одного пути". Это открывает для нас еще один транспортный коридор в Европу.

Также не стоит забывать, что недавно был создан Азербайджано-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 25 млн долларов. Ожидается, что фонд со штаб-квартирой в Бишкеке будет инвестировать в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане", - напомнил Усупов.