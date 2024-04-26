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В Кыргызстане ветеранам войны и труда выплатят по 100 тысяч сомов

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также к празднованию 79-й годовщины Победы.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Кыргызстане общая численность ветеранов ВОВ составляет 41 человек.

Согласно распоряжению, из Фонда Президента Кыргызской Республики поручается выделить 4 млн 141 тысяча сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

– инвалидам Великой Отечественной войны;

– участникам Великой Отечественной войны;

– лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября

1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".


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URL: https://www.vb.kg/436733
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, Помощь, Садыр Жапаров
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