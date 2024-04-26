Завтра закроют площадь Ала-Тоо

Завтра центральная площадь Ала-Тоо закрывается на реконструкцию. На время работ почетный караул снимается. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, планируется реконструкция существующих фонтанных групп с обновлением водопроводных труб и изменением внешних параметров фонтанных конструкций с западной и восточной стороны, а также в центральной части площади.

В основе концепции проекта МП "Бишкекглавархитектура" - существующая архитектурная композиция являющаяся памятником архитектуры и градостроительства.

Также муниципальным предприятием "Бишкекглавархитектура" разработан проект 100-метрового флагштока. Высота нынешнего флагштока составляет 45 метров.

Важно отметить, что проезжую часть закрывать не будут. Перекроют только зоны отдыха.