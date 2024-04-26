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Завершились дебаты среди школьников, посвященные Дню геолога

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20 апреля 2024 года в средней общеобразовательной школе №94 города Бишкек прошли дебаты учащихся, посвященные Дню геолога. Мероприятие было организовано Республиканским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма Министерства образования и науки Кыргызской Республики совместно с Ассоциацией горнопромышленников.

Дебаты-это увлекательная игра, которая развивает мышление, исследования, точность, ораторское искусство и формирует терпимость и человечность. Эта игра способствует глубокому обучению, воспитывает уважение к человеку, оценку слов и создает лидеров будущего. В целях формирования у учащихся этих благородных качеств Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма Министерства образования и науки Кыргызской Республики с начала года проводит с учащимися кружка дебатные игры. Ранее он был приурочен к Международному дню родного языка и празднику Нооруз. На этот раз дебаты были посвящены Дню геолога, где учащиеся обсуждали темы, связанные с горнодобывающей промышленностью.

В этой игре приняли участие 65 школьников со всей республики, а ценные призы от Ассоциации горнопромышленников были вручены учащимся и победителям. Это 6 телевизоров, 6 умных часов, 12 наушников, футболка для каждого участника.

Также были вручены ценные подарки от Ассоциации горнопромышленников руководителям школ, республиканскому детско-юношескому центру экологии, краеведения и туризма.


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URL: https://www.vb.kg/436739
Теги:
горнодобывающий сектор, школа, Кыргызстан
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