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Арун Кумар Чаттержи: Молодежь наводит крепкие мосты дружбы между странами

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- Нина Ничипорова
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В посольстве Индии в Кыргызстане состоялась встреча молодежной делегации, посетившей эту страну, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Бишкеке Аруном Кумаром Чаттержи, сотрудниками дипкорпуса и журналистами.

- Визит молодежной делегации является одной из инициатив саммита форума "Индия-Центральная Азия", прошедшего виртуально в январе 2022 года под председательством премьер-министра Индии Его Превосходительства господина Нарендры Моди. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с президентами Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана принял в нем участие. Решение об обмене молодежными делегациями было принято именно на этой высокой встрече, - сказал vb.kg господин посол.

По его словам, в этом году в марте состоялась уже вторая поездка кыргызской молодежи в рамках межправительственного соглашения между странами о таких ежегодных обменах. Представители индийской молодежи также уже посетили Кыргызстан.

- Мы стараемся сформировать группы таким образом, чтобы в них вошли молодые люди, представляющие разные сферы деятельности. В состав молодежных делегаций были отобраны сто человек - по двадцать представителей из пяти стран Центральной Азии. Такие визиты сближают молодых людей и тем самым укрепляют дружбу между народами наших стран. Цель сегодняшней встречи заключается в том, чтобы молодые люди поделились своими впечатлениями от поездки, с кем они подружились, что узнали нового о нашей стране.

Я доволен результатами обеих поездок. Наше правительство также высоко оценило итоги прошедших встреч в Индии. У членов делегации была возможность встретиться с министром иностранных дел Индии, который у себя в Twittere отметил, что он очень рад результатами взаимодействия между молодежью Индии и стран Центральной Азии, - отметил в интервью vb.kg Арун Кумар Чаттержи. - Молодежь наводит прочные мосты дружбы между нашими народами.

- Это была поездка в рамках международной программы молодежного обмена, - сказал vb.kg главный специалист Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Фархат Ажибаев, который возглавлял кыргызскую делегацию. - В состав нашей делегации молодые лидеры из разных сфер общества, включая образование, культуру, СМИ, спорт и другие.

Программа была достаточно насыщенная. Нас познакомили с технологическими, промышленными и исследовательскими возможностями Индии. В Центре космических исследований в городе Ахмадабаде мы получили представление о космической программе этой удивительной страны, ближе познакомились с ее богатой культурой. Конечно, нам показали одно из чудес света – Тадж-Махал в Агре, форт Агры, включенный ЮНЕСКО во Всемирный список нематериального культурного наследия. Встретились со студентами нескольких учебных заведений. И, судя по высокому уровню встреч - а нашу делегацию из Центральной Азии приняли министр иностранных дел Индии и министр по делам молодежи и спорта - программе по обмену молодежных делегаций в Индии придают очень большое значение, Центральная Азия занимает важное место во внешней политике Индии.

Когда ближе узнаешь культуру, обычаи, традиции другого народа, то начинаешь больше его понимать. У Кыргызстана с Индией сложились давние дружеские взаимоотношения. И это мы ощутили на себе. Мы были поражены тем уровнем дружелюбия, гостеприимства, с которыми нас встречали. Причем это было везде – в Дели, Агре, Ахмадабаде. И, конечно, незабываемые впечатления остались у всех после встреч с нашими ровесниками из Индии, с которыми и после возвращения домой поддерживаем контакты. Ближе познакомились и с членами делегаций из стран Центральной Азии. То есть такие поездки объединяют нас и наши страны. Поэтому они так важны, - считает Фархат Ажибеков, руководитель кыргызской делегации.

-Наша большая команда состояла из ста человек из стран Центральной Азии. И это тоже был бесценный культурный обмен между нами, поскольку мы являемся представителями одного менталитета. Мы делились впечатлениями после увиденного, и наши мнения совпадали после встреч со специалистами разных сфер, знакомства с культурными достопримечательностями. В Кыргызстане немало представителей этой страны, но до поездки не предоставлялось возможности поговорить с ними об Индии. И считаю, что мне выпала большая удача побывать в этой загадочной стране, о которой так много говорят.

За десять дней мы почувствовали единый ритм индийской жизни, познакомились с богатейшими традициями, культурой, попробовали очень вкусные национальные блюда, пообщались с представителями разных сфер общества. Мои представления, мировоззрение об Индии расширились. Индия в целом – это другой мир, в котором местные жители умеют радоваться, казалось бы, мелочам. Мир, в который снова хочется вернуться и продолжать знакомство с ним, - поделилась своими впечатлениями в интервью vb.kg представитель конфедерации Всемирных этноигр, которая была со-организатором Всемирных игр кочевников в нашей стране, Айжамал Дадиева.

Все члены делегации на встрече говорили, что поездка - лучшая возможность для знакомства с новой страной, с ее народом, и благодарили правительство Индии за инициативу создания такой международной молодежной программы и, конечно, посольство Индии в Кыргызстане за организацию поездки. А главное, как отмечали все счастливчики, как называли себя члены команды, - это, безусловно, контакты, которые сложились не только с представителями Индии, но и с коллегами из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. В ходе общения появились интересные планы о продолжении знакомства. И все выразили надежду на налаживание более крепких отношений с индийской стороной в области молодежной политики.

И, конечно же, члены нашей делегации с блеском представили Кыргызстан на индийской земле, показав, можно сказать, маленький концерт с нашими кыргызскими танцами, музыкой, устроили даже показ национальной одежды. Все были в восторге.


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URL: https://www.vb.kg/436741
Теги:
Индия, молодежь, посольство, саммит, Центральная Азия
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