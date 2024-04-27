Минздрав призывает граждан КР стать донорами почек для своих родственников

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиева призывает кыргызстанцев стать донорами почек для своих родственников, в свете наращивания операций по трансплантации в стране и улучшения доступа к медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые кыргызстанцы,

Как вы знаете, по поручению президента Садыра Жапарова мы реализовали вопрос замены почек в нашей стране.

С того момента почки были успешно заменены у более чем 10 пациентов. Расходы на это оплачены государством. Будущие затраты на замену почек также будут покрываться государством.

В настоящее время около 3 тысяч человек нуждаются в гемодиализе.

Многие из них испытывают сложности с поиском доноров. Найденные доноры могли бы позволить нам быстрее проводить операции по замене почек и вывести пациентов из состояния гемодиализа.

Помимо этого, президент поручил проводить операции по замене печени и костного мозга в стране. Планируется провести первые трансплантации печени и костного мозга в конце мая. В настоящее время 15 человек готовятся к трансплантации печени и 4 человека к трансплантации костного мозга.

Расходы на эти операции будут покрываться из спонсорского фонда президента.

В частности, пациент сам находит донора, а расходы на проведение операции будут оплачены президентом.

До сих пор замена печени осуществлялась за границей.

Например, пересадка печени в Индии стоит 55 тысяч долларов, а в Турции – от 75 до 80 тысяч долларов. Замена костного мозга за границей обходится от 130 000 до 160 000 долларов.

Я обращаюсь к родственникам пациентов, нуждающихся в гемодиализе: если у вас есть возможность, станьте донорами почек для ваших родственников", - говорится в обращении министра.