У памятника блокадникам прошла акция в честь Токтогон Алтыбасаровой

27 апреля 2024 года в преддверии мотопробега в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова у монумента блокадников Ленинграда состоялся митинг-реквием, который начался с возложения венка и цветов. Мероприятие прошло с участием роты Почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил, Отдельного военного показательного оркестра Министерства обороны, гостей из города Санкт-Петербург, а также самих блокадников, их родных и близких, военнослужащих Министерства обороны, молодежи, школьников, общественности и гостей нашей столицы.

На митинг-реквиеме выступили председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, сын Токтогон Алтыбасаровой Марат Абдиев, а также представитель мотоклуба "Ночные волки" Александр Костылев из России.

Напомним, что во Время Великой Отечественной войны в Кыргызстан из оккупированных и прифронтовых районов Москвы и Ленинграда прибыло около 139 тысяч рабочих, колхозников и служащих. Все они нашли здесь кров и работу. Особой заботой были окружены дети, которых война разлучила с родными. Всего в Кыргызстан было эвакуировано 3 438 детей

Все кыргызстанцы приняли участие в судьбе эвакуированных детей, но особо стоит отметить Токтогон Алтыбасарову.

"Ей было 16 лет когда началась война. Практически все мужчины села Курменты ушли на фронт. Тогда юную Токтогон назначили председателем сельского совета. Вчерашняя школьница была молодой и неопытной, но ей пришлось заняться сбором продуктов для фронта.

Все жители села помогали Токтогон готовиться к приезду детей. Делали матрасы из сена, шили одежду. А когда привезли опухших от голода малышей, жители приносили продукты. Многие отдавали последнее. Глотая слезы, она по ложечке отпаивала детей молоком. Не умер ни один ребёнок. На Родине Токтогон Алтыбасарову называют "женщиной -легендой", ведь она не просто заботилась о детях, а смогла передать им материнское тепло и любовь", - рассказали о ней на митинге.

Представители Минобороны пояснили, что военное ведомство в рамках проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также плана по подготовке и проведению 79-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1954 годов совместно с Общественным фондом Токтогон Алтынбасаровой проводит акцию в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда и 100-летнего юбилея Токтогон Алтыбасаровой.

Главным мероприятием данной акции стал мотопробег по маршруту Бишкек – Курменты, который прошел 28 апреля.