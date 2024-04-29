СМИ: Евросоюз давит на Грузию из-за закона об иноагентах

Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинский закон об иноагентах. В документе говорится, что Брюсселю следует приостановить переговоры с Грузией о евроинтеграции, отменить безвизовый режим и ввести санкции против руководства страны, в том числе против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Грузинские власти назвали резолюцию попыткой шантажа и пообещали всё равно принять закон, во втором чтении его собираются рассмотреть в период с 30 апреля по 5 мая. "Известия" разбирались в ситуации.

Что произошло

Европарламент принял резолюцию, которая осуждает грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законом об иноагентах. Документ поддержали 425 евродепутатов, против выступили 25, воздержались - 30. В резолюции утверждается, что грузинский нормативный акт противоречит демократическим ценностям и принципам, помешает СМИ и многочисленным НКО и НПО действовать свободно, "заставит замолчать критические голоса в общественной сфере".

В связи с этим евродепутаты требуют отозвать закон, в противном случае грозят серьезными ограничительными мерами. В частности, советуют Брюсселю в случае утверждения документа прекратить переговоры о вступлении Грузии в ЕС, а также отменить безвизовый режим с закавказской республикой. Кроме того, предлагают ввести санкции против представителей правящей грузинской партии и ее основателя Бидзины Иванишвили, которого называют единственным грузинским олигархом.

Наконец, рекомендуют Евросоюзу и отдельным странам-донорам отказаться от предоставления Грузии финансовой помощи. При этом евродепутаты также напомнили о деле Михаила Саакашвили. "Повторяем свой призыв освободить бывшего президента по гуманитарному признаку и допустить его надлежащее лечение за рубежом. Это дело еще раз показывает важность осуществления реальной реформы системы правосудия в Грузии", - говорится в резолюции.

Параллельно закон об иноагентах осудил Госдеп США. "Содержание этого документа невероятно тревожно. Подобный закон мы видим и в Кремле, и в других странах мира, где притесняются СМИ, притесняются организации гражданского общества. Мы считаем, что такое законодательство несовместимо с целями евроинтеграции, в которой заинтересована Грузия", - сообщил пресс-секретарь Госдепа Ведант Патель. Он почему-то не сказал, что такой же закон с 1938 года действует в самих Соединенных Штатах.

Какая была реакция

В Грузии резолюция Европарламента спровоцировала большой скандал. Представители правящей партии раскритиковали евродепутатов. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентарии и "их начальство" пытаются простимулировать в республике революцию. По его словам, в 2022 году, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, в Страсбурге тоже выпустили три резолюции, чтобы создать соответствующий информационный фон для протестных выступлений. "Как тогда их заявлениям была грош цена, так и сейчас, это просто дежавю", - отметил он.

В свою очередь, председатель парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что многие европарламентарии так яростно отстаивают интересы НПО и НКО, потому что сами с ними сотрудничают. "Например, Европейский фонд за демократию втихаря финансирует политические партии и романтизацию "коктейлей Молотова" в грузинских СМИ. Понятно, что они не хотят работать открыто", - сказал он. Папуашвили также напомнил, что уже в июне пройдут новые выборы в Европарламент, а мандат нынешних избранников закончится. "Это их последний щипок, грузинскому народу ничего не угрожает, безвизовый режим никто не отменит", - пообещал он.

В таких условиях действующие грузинские власти продолжают работать над принятием закона. Ожидается, что на следующей пленарной неделе - с 30 апреля по 5 мая - документ рассмотрят во втором чтении. При этом 29 апреля правящая партия собирает большой митинг своих сторонников. "Мы не позволим политически и морально обанкротившемуся меньшинству спекулировать и говорить от имени всех грузин. Покажем, на каких позициях стоит подавляющее большинство нашего народа. Вместе скажем "нет" черным деньгам и "да" прозрачности, истинному европейскому пути, независимой и суверенной Грузии", - говорится в заявлении партии.

Представители оппозиции из-за резолюции Европарламента усилили критику правящей партии. Так, политик Георгий Вашадзе заявил, что "Грузинская мечта" якобы отправляет под откос европейские перспективы страны, ставит под угрозу усилия многих поколений, которые стремились к европейскому будущему. Известно, что 28 апреля противники закона об иноагентах проведут свой большой митинг. Об участии в акции уже заявили семь оппозиционных партий и около 150 прозападных НКО.

Многое указывает также на то, что оппозиция может применить силу. Буквально накануне решающих политических баталий президент-оппозиционер Саломе Зурабишвили своим указом помиловала активиста Лазаре Григориадиса. Тот во время протестных выступлений весной прошлого года кидал в полицейских "коктейли Молотова", два стража порядка тогда получили ожоги. Тбилисский суд приговорил Григориадиса к девяти годам лишения свободы, но 24 апреля он вышел на свободу. Понятно, что решение провоцирует чувство безнаказанности и может привести к новым беспорядкам.

Что говорят эксперты

Политолог, бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе считает, что резолюция Европарламента не помешает принять закон об иноагентах.

- Европейцы ни в чем себе не отказывают, спокойно влезают во внутренние дела нашей страны. Они выстроили сеть НКО, НПО и СМИ, через которые манипулируют общественным мнением, а теперь всеми силами защищают эти структуры. В таких условиях очень важно сделать источники финансирования открытыми, только так наша страна может стать по-настоящему суверенной. Пока я вижу, что действующие власти хорошо держатся, справляются с давлением, похоже, что не собираются отказываться от своей инициативы, - отмечает он.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что грузинские власти и представители Евросоюза могут договориться.

- Я думаю, на протяжении мая будет вестись интенсивный торг. Вполне вероятно, что стороны придут к компромиссу. Например, возможна такая конфигурация: "Грузинская мечта" добьется того, чтобы структуры ЕС не мешали ей победить на осенних парламентских выборах, а взамен отзовут скандальный законопроект. Это один из возможных вариантов, пока, впрочем, говорить о чем-то предметно рано, в этом уравнении много неизвестных, в том числе под вопросом возможности грузинской оппозиции. Если она все-таки сможет мобилизовать массы людей на протест, то дело примет другой оборот, - рассуждает он.