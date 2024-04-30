Мишустин оценил рост товарооборота с ЕАЭС

Товарооборот в Евразийском экономическом союзе в 2023 году достиг рекордных 7,4 триллиона рублей, почти вдвое превысив показатели на момент создания объединения в 2015 году, а в СНГ преодолел отметку в 10 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7 триллионов 400 миллиардов рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку в 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам евразийской интеграции.

Что касается Союзного государства России и Белоруссии, товарооборот между двумя странами приблизился к 4 триллионам рублей, отметил российский премьер.

Источник: 1prime.ru