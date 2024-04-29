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Депутат БГК Елизавета Алымбаева поздравляет горожан с Днем города

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Депутат Бишкекского горкенеша от фракции "Эмгек" и председатель Центрального комитета профсоюза работников торговли общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства Елизавета Алымбаева поздравляет всех своих избирателей, коллег и горожан с Днём города!

"Уважаемые соотечественники, позвольте пожелать каждому жителю нашего замечательного города счастья, благополучия и добра! Пускай наш город день за днем процветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова! Пусть все жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь!

Уважаемые горожане, я твердо верю, что благодаря нашим совместным усилиям мы с вами сможем превратить наш любимый город Бишкек в уютный, солнечный и зеленый город, которым будет восхищаться не только горожане, но и гости столицы!".


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URL: https://www.vb.kg/436782
Теги:
Бишкек, поздравление, Депутат
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