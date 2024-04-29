Максат Усубалиев возглавил департамент туризма при Минэкономики

Директором департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции стал Максат Усубалиев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма. По ее данным, распоряжение о назначении подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Справка: Максату Усубалиеву 38 лет, у него профильное образование в сфере туризма и две магистерские степени – по глобальным социальным исследованиям университета Дошиша (Киото, Япония) и по управлению персоналом Академии управления при президенте КР. Вся его трудовая деятельность связана с туристической сферой. Он прошел путь от администратора в небольшом отеле в Западной Европе до заведующего отделом администрации президента КР. В течение пяти лет, с 2012-го по 2017-ый был заместителем директора департамента туризма, а последние два года – вице-президентом Фонда поддержки развития туризма в КР. В фонде Максат Усубалиев курировал маркетинг и проекты по созданию благоприятной среды для турбизнеса. Среди прочих это снижение в два раза ставки единого налога для туроператорской деятельности, проект по онлайн-регистрации иностранных граждан, упрощение выделения земельных участков для создания и развития туристических объектов на 49 лет, цифровизация процедуры получения пропусков в погранзону. Было проведено более 20 туристических выставок, и итоги 2023 года уже показали приток туристов из целевых стран.