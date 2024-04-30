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Французская полиция заключила Жерара Депардье под стражу

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Французская полиция заключила под стражу Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственный источник.

"В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее сообщалось, что комиссариат полиции вызвал кинозвезду на допрос. Актер проходит по двум эпизодам о сексуальном насилии. Первый случай произошел на съемках фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году, а второй - на съемках "Зеленые ставни" в 2021 году.

Об обвинениях против актера стало известно в феврале 2024 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/436788
Теги:
задержание, кино, Франция
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