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Таможня выявила незаконный ввоз почти 50 тонн саженцев земляники из Турции

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На территории склада, расположенного в Бишкеке, обнаружен товар "саженцы земляники" без документов, подтверждающих легальность ввоза на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, при изучении товаросопроводительных документов установлено, что в адрес получателя ОсОО "F.G." из Турецкой Республики прибыл товар "саженцы земляники", общим весом 49 100 кг. При этом, товар не был доставлен в таможенный орган назначения и помещен под таможенные процедуры, а сразу выгружен на складе получателя.

Далее произведен таможенный досмотр на соответствие товаров и составлен протокол задержания товаров, согласно таможенному законодательству ЕАЭС.

Сумма ущерба, нанесенного в бюджет государству составила 1 465 207 сомов. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.


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URL: https://www.vb.kg/436791
Теги:
контрабанда, Турция, Кыргызстан, таможня
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