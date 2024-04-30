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В Кыргызстан прибыл новый представитель ЮНИСЕФ

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Самман Джунг Тапа, новый представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане, вручил свое письмо о назначении первому заместителю министра иностранных дел КР Асеину Исаеву. Об этом сообщает пресс-служба международной организации. По ее данным, господин Тапа имеет богатый опыт и знания в области развития социальной политики, защиты прав ребенка и международного развития.

В качестве представителя ЮНИСЕФ в Кыргысзтане, Самман Тапа будет способствовать продвижению прав детей на защиту, развитие и благополучие, установленных Конвенцией о правах ребенка. Обеспечивая лидерство и видение, он продолжит укреплять партнерство ЮНИСЕФ с правительством, международным сообществом, гражданским обществом и частным сектором, чтобы гарантировать, что дети в Кыргызстане получат всю поддержку, необходимую для процветания.

"ЮНИСЕФ руководствуется наилучшими интересами ребенка. Я рад, что этот подход является общим приоритетом большинства наших партнеров в Кыргызстане, особенно правительства Кыргызской Республики. Мы продолжим работать вместе во многих областях, включая образование, иммунизация, защита детей, социальная защита и многие другие", - отметил Самман Джунг Тапа, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

До этого, г-н Тапа работал региональным советником ЮНИСЕФ по социальной политике и социальной защите, обеспечивая техническое руководство в этом направлении для 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Самман Тапа имеет 16-летний опыт работы в ЮНИСЕФ в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он занимался вопросами анализа бедности, укрепления систем социальной защиты, улучшения гуманитарной помощи и финансирования социального сектора.

Самман Тапа получил степень магистра в области международной экономики и международного развития в Институте перспективных международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса. Он также получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Вебстера.


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URL: https://www.vb.kg/436792
Теги:
назначение, Кыргызстан, ЮНИСЕФ
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