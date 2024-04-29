Оплачивайте парковку и услуги в аэропорту "Манас" через MegaPay

Государственный сотовый оператор MEGA продолжает совершенствовать мобильное приложение MegaPay. Для удобства кыргызстанцев MegaPay заключили стратегическое соглашение о партнерстве с ЗАО "Компания Манас Менеджмент".
И теперь пользователям мобильного приложения от госоператора, отправляющимся в другие страны через главную воздушную гавань страны – международный аэропорт "Манас", доступны удобные цифровые сервисы:
Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и т.д.). Например, если Ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY
Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.
Готово! Начинайте свой полет инновационно с цифровыми удобствами!