Оплачивайте парковку и услуги в аэропорту "Манас" через MegaPay

Государственный сотовый оператор MEGA продолжает совершенствовать мобильное приложение MegaPay. Для удобства кыргызстанцев MegaPay заключили стратегическое соглашение о партнерстве с ЗАО "Компания Манас Менеджмент".

И теперь пользователям мобильного приложения от госоператора, отправляющимся в другие страны через главную воздушную гавань страны – международный аэропорт "Манас", доступны удобные цифровые сервисы:

оплата за услуги парковки; оплата за услуги упаковки багажа; оплата за услуги VIP-зала.

Как оплатить парковку:

откройте MegaPay и отсканируйте QR-код на информационной табличке стоянки; введите госномер авто на латинице и нажмите "Продолжить", чтобы узнать сумму; подтвердите платеж.

Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и т.д.). Например, если Ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY

Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.

Для оплаты за упаковку багажа и VIP-зал:

откройте MegaPay и отсканируйте QR-код; в качестве реквизита для VIP-зала служит ваш номер (необходимо ввести в формате 996…......) введите сумму и подтвердите платеж.

Готово! Начинайте свой полет инновационно с цифровыми удобствами!

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!