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Оплачивайте парковку и услуги в аэропорту "Манас" через MegaPay

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Государственный сотовый оператор MEGA продолжает совершенствовать мобильное приложение MegaPay. Для удобства кыргызстанцев MegaPay заключили стратегическое соглашение о партнерстве с ЗАО "Компания Манас Менеджмент".

И теперь пользователям мобильного приложения от госоператора, отправляющимся в другие страны через главную воздушную гавань страны – международный аэропорт "Манас", доступны удобные цифровые сервисы:

  1. оплата за услуги парковки;
  2. оплата за услуги упаковки багажа;
  3. оплата за услуги VIP-зала.

Как оплатить парковку:

  1. откройте MegaPay и отсканируйте QR-код на информационной табличке стоянки;
  2. введите госномер авто на латинице и нажмите "Продолжить", чтобы узнать сумму;
  3. подтвердите платеж.

Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и т.д.). Например, если Ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY

Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.

Для оплаты за упаковку багажа и VIP-зал:

  1. откройте MegaPay и отсканируйте QR-код;
  2. в качестве реквизита для VIP-зала служит ваш номер (необходимо ввести в формате 996…......)
  3. введите сумму и подтвердите платеж.

Готово! Начинайте свой полет инновационно с цифровыми удобствами!

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/436794
Теги:
#MegaCom, PR
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