Прогулка по Босфору: архитектурные достопримечательности и уличная культура

Самые знаковые особняки, расположенные вдоль его берегов, сопровождают Босфор так же эффектно, как сам водный путь. Среди самых важных культурных наследий Стамбула - города, где сходятся Европейский и Азиатский континенты - эти сооружения датируются разными периодами и отличаются разнообразием архитектурных стилей. Расположенные на европейском и анатолийском берегах, особняки лучше всего рассматривать с Босфора. Экскурсии на лодках, идеальный способ увидеть эти живописные дома, предлагают уникальный круизный опыт, дополненный потрясающими видами на город.

Уникальные османские сооружения на берегу Босфора

На протяжении различных эпох истории Стамбула Босфор был центральной частью города. Великолепные особняки, возникшие с 17-го века и позднее, "опирающиеся спинами на рощи и простирающие свои ноги к морю", освещают уникальный период в османской истории. Статус владельца определял местоположение его особняка, а также его цвет, причем эти османские сооружения обычно возводились в стиле павильонов и резиденций с двумя или тремя этажами, множеством комнат и секций, а также большими садами или рощами. Большинство из них были построены из камня или кирпича и дерева с использованием техник багдади, алюдируя на их османское архитектурное происхождение с помощью таких элементов, как ручные рисунки украшений и широкие балконные окна вместо балконов. Согласно своему расположению на набережной, многие из особняков имели лодочные домики.

Хотя Долмабахче, Чыраган, Адиле Султан, Бейлербейи и Кючюксу - одни из самых известных сооружений, видимых вдоль Босфора сегодня, считается, что в какой-то момент по обе стороны водного пути было более 300 особняков. Круиз по Босфору открывает взору потрясающие особняки на европейской стороне в Ортакёй, Куручешме, Арнавуткёй, Бебеке, Румелихисары, Эмиргане, Истинье, Еникёй, Тарабье и Сарыере; на анатолийской стороне особняки можно увидеть в Кузгунджуке, Бейлербейи, Ченгелкёе, Ваникёе, Кандилли, Анадолугисары, Канлыдже, Чубуклу, Пашабахче и Бейкозе. Хотя некоторые из этих зданий были воздвигнуты в период республиканской эры, большинство из них были построены во времена Османской империи. Некоторые сохранившиеся структуры были восстановлены в прежнем великолепии благодаря усилиям по сохранению и превращены в отели, музеи или великолепные места для проведения мероприятий. Многие особняки по-прежнему служат домами для семей Стамбула.

Стамбул с палубы: уникальные перспективы и впечатления от лодочных экскурсий

Естественным способом преодоления Босфора является путешествие на лодке, где можно увидеть особняки, расположенные как драгоценные камни вдоль берега. Экскурсии на лодках в Стамбуле обычно отправляются с паромных причалов в оживленных районах Кабаташ и Эминёню. Обычно доступные как короткие или длинные туры, эти лодочные поездки очень популярны среди посетителей, предлагая возможность насладиться красотой Босфора и его побережья в ограниченное время. Еще один вариант - арендовать частную лодку для более гибкого и эксклюзивного опыта. С приходом весны берега пролива оживают розовыми, лиловыми и пурпурными цветами цветущей деренды. Этот радуга цветов, простирающаяся от Бейкоза до Ускюдара и Кузгунджука и от Исторического полуострова до Бешикташа, Куручешме, Еникёй и Румели Гисары, усиливает драматическую красоту стамбульских особняков. С немного удачи ваш весенний тур по Босфору может включать в себя наблюдение за игрой дельфинов в воде.

Берег Босфора: место сбора для гурманов и любителей ночной жизни

Для жителей Стамбула, а также для местных и международных туристов, берег Босфора – это дом для некоторых из самых модных направлений города. Помимо создания яркой и приятной атмосферы, подчеркивающей динамизм этого мегаполиса, берег Босфора предлагает отличные рыбные рестораны, рестораны с рейтингом от Мишлен и заведения фин дайнинга, где подают великолепные блюда международной и турецкой кухни, живописные кафе и даже искусные ночные клубы! Прогулка по набережной Босфора также может предложить неожиданное – от вкусной уличной закуски до импровизированного концерта традиционного музыканта.