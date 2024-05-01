В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника.

"Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.

Источник: РИА Новости