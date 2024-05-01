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В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

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По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника.

"Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/436810
Теги:
Афганистан, мечеть, нападение, погибшие
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