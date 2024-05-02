Еще шестерым детям спасла жизнь команда кардиологов Кыргызстана и Турции

Сотрудничество детских кардиологов Кыргызстана и Турции продолжается уже не первый год. В конце апреля в научно-клиническом центре "Бишкек-Кардио" бригада кардиологов успешно провела операции шести маленьким пациентам с тяжелыми врожденными пороками сердца.

Судя по результатам контрольного обследования после проведенных операций, все детки чувствуют себя удовлетворительно. Как рассказала медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца была проведена при участии ведущих кардиологов Турции - доцента Эрмана Чилсала и профессора Жансарана Танидира.

"Сейчас состояние сына стабильное, через сутки после операции ему можно ходить, так как порок сердца устранили инвазивным, менее травматичным методом, - говорит Динара, мама прооперированного Амантая. – У него, как оказалось, был врожденный порок, но мы не сразу его обнаружили, а когда отдали Амантая на баскетбол, сразу все выяснилось. У нашего мальчика появилась одышка. Когда узнали о диагнозе, то стало очень страшно, потому что порок был тяжелый, и долго бы наш ребенок не прожил. Мы сильно переживали, но теперь, слава богу, всё позади. Спасибо замечательным врачам и нашим, и турецким, которые спасли нашего Амантая".

По словам детского кардиолога и учредителя научно-клинического центра "Бишкек-Кардио" Данияра Аматова, ежегодно с врожденными пороками сердца в Кыргызстане необходимо оперировать около 1 тысячи детей, из них примерно 300 детей экстренно. "К нам поступают разные дети, из обеспеченных и малообеспеченных семей, - говорит доктор Аматов. – Хочу обратиться ко всем молодым людям, будущим папам и мамам, чтобы они, наконец, осознали один очень важный фактор: если будущая мама плохо питается, недоедает, часто болеет, особенно в период от 8 до 12 недель, когда начинается закладка органов, то это не может не отразиться на сердечно-сосудистой и других системах ребенка. К рождению детей надо готовиться заранее и обязательно планировать их появление на свет".

На днях в данной кардиологической клинике была проведена операция по замене клапана десятилетней девочке. Как рассказал главный врач "Бишкек-Кардио", кандидат медицинских наук Жалил Шейшенов, по статистике, ежегодно, как минимум, два-три ребенка нуждаются в такой операции в нашей стране. На сегодняшний день состояние пациентки хорошее, но пока ее сердечко не придёт окончательно в норму, она будет находиться под медицинским наблюдением.

"Но, судя по статистике, мы не можем удовлетворить все потребности в проведении операций детям, - говорит доктор Данияр Аматов. - Необходимо увеличивать темпы, было бы замечательно, чтобы нас, частников, тоже прикрепили к Фонду обязательного медицинского страхования, так как мы делаем одно общее дело, разгружаем наше здравоохранение, независимо от того, к какой форме собственности мы относимся, и тоже оказываем помощь населению".

По его словам, с момента открытия центра в октябре 2023 года здесь проводятся практически все операции на сердце взрослым и детям. Причем есть такие операции, которые практически не выполняются в Кыргызстане и даже в Центральной Азии. Это, к примеру, эндоваскулярное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки. Остальные операции стандартные. К ним относятся закрытие дефектов межпредсердной перегородки, закрытие открытого артериального протока, баллонная вальвулопластика легочного клапана. "Если же рассматривать детскую кардиологию и детскую кардиохирургию, то в Кыргызстане на данный момент мы являемся уникальным частным центром, которому пока нет аналогов в нашей стране. И в этом наша особенность", - добавил доктор.

"Мы также провели несколько вазоактивных проб с легочной гипертензией и плюс пару диагностических процедур по определению анатомии сердца у детей с тяжелыми пороками. Кроме того, совместно со своими детскими кардиохирургами стали делать открытые операции по исправлению закрытия дефекта межпредсердной перегородки по новому методу торакотомии. В итоге ребенок быстрее восстанавливается. Закрываем открытым методом дефект межжелудочковой перегородки, устраняем такой порок, как Тетрада Фалло, - пояснил Данияр Аматов.

Эндоваскулярной кардиологией мы занимаемся с самого начала, а открытые операции на сердце стали проводить с этого года, когда приобрели аппарат искусственного кровообращения. На сегодняшний день сделано уже более 30 операций, среди них и аортокоронарное шунтирование, и замена клапана, и установка окклюдера и электрокардиостимулятора. Пациентов хватает".

Как заявил Данияр Аматов, к конкуренции они относятся только положительно. "Это замечательно, когда она есть. Это как в марафоне, когда всегда хочется нарастить и улучшить темп бега. Конкуренция должна быть в любом деле и отрасли. Она приводит к качеству предоставления услуг и к снижению цен. И соглашусь с тем, что наши государственные больницы должны быть более передовыми, чем мы, ведь они являются флагманом нашего здравоохранения", - считает Аматов.

Свое мнение о развитии детской кардиологии в Кыргызстане высказал профессор Талантбек Батыралиев, член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов.

"Говоря о развитии детской кардиологии, я бы сделал акцент на трёх факторах, - сказал профессор Талантбек Батыралиев. - Первый – финансирование. Второй – инфраструктура. Третий - постдипломная подготовка кадров. И какой бы ни была форма финансирования, ответственность и требования к детской кардиологии должны оставаться неизменными. В социально-ориентированных странах всегда хотят, чтобы детской кардиологией занималось только государство. Но при развитии и активном использовании медицинских технологий было бы нелепо и неправильно взвалить эту ношу только на него, потому что государственные структуры из-за ограниченного финансирования всегда отстают во внедрении достижений новых медицинских технологий".