Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая - Праздником труда.

Поздравление Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Искренне поздравляю вас с Праздником труда, весны, сопровождающимся стремлением к новизне и созиданию.

Именно в труде, и только в труде, велик человек! Праздник 1 мая отмечается именно под таким лозунгом. Успех, за которым мы наблюдаем сегодня, безусловно, это труд прошлых поколений, который остается в памяти как их неутомимая воля и неустанный труд. Потому этот праздник – праздник каждого кыргызстанца, который заботится о своей стране, своей семье и, наконец, стремится через трудности к благополучному будущему.

Сегодня в условиях глобализации благодаря только непреклонному и упорному труду возможно добиться поставленных целей независимо от того, в какой бы отрасли человек не трудился.

Благодаря честной, неутомимой работе каждого обеспечивается всеобщее развитие, рождаются успехи. Не стоит забывать, что ключом к успеху является проявление желания к работе и достижение желаемого результата.

Испокон веков наши предки говорили: "В труде есть продвижение, а в продвижении есть единство" и именно поэтому они высоко ценили труд и единство. На сегодняшний день со стороны руководства страны уделяется большое внимание развитию всех отраслей экономики, в связи с чем в обществе наблюдается множество позитивных изменений. Безусловно, все это осуществляется благодаря упорному труду нашего народа.

Хотел бы заверить, что мы и впредь будем направлять все усилия на всестороннее развитие государства для светлого будущего наших детей и потомков.

Уважаемые соотечественники, еще раз поздравляю вас с Праздником труда!

Желаю, чтобы каждый из вас получал удовольствие от своей работы, находил счастье в труде и глубокий смысл жизни.

Пусть укрепляется единство и гармония народа, все наши старания идут во благо нашего Кыргызстан!".