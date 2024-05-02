Погода
$ 88.70 - 89.20
€ 94.60 - 95.60

Полицейский напал на своих коллег в Турции

247  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Турции сотрудник полиции напал на своих коллег с табельным пистолетом и ранил двоих правоохранителей в полицейском участке города Адыяман, передает СМИ.

По данным МВД Турции, ранены из оружия были начальник полицейского управления и начальник отдела управления общественной безопасности.

Виновника инцидента нейтрализовали и взяли под стражу. По факту происшествия возбудили судебное и административное расследование.

Пострадавшие сотрудники получили серьезные ранения и были госпитализированы, где вскоре скончались.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436821
Теги:
МВД, стрельба, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  