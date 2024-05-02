Полицейский напал на своих коллег в Турции

В Турции сотрудник полиции напал на своих коллег с табельным пистолетом и ранил двоих правоохранителей в полицейском участке города Адыяман, передает СМИ.

По данным МВД Турции, ранены из оружия были начальник полицейского управления и начальник отдела управления общественной безопасности.

Виновника инцидента нейтрализовали и взяли под стражу. По факту происшествия возбудили судебное и административное расследование.

Пострадавшие сотрудники получили серьезные ранения и были госпитализированы, где вскоре скончались.