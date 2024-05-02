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Афганистан нарастит экспорт из Узбекистана на 44 млн долларов

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В рамках трехдневного визита в Узбекистан делегация деловых кругов Афганистана подписала с местными компаниями экспортные контракты на 44 миллиона долларов, сообщает СМИ.

По данным ТПП Узбекистана, Афганистан ежегодно импортирует продукции на 7 миллиардов долларов. Наиболее востребованными являются сельхозпродукция, продукты питания, текстиль, кожаные изделия, электроприборы и стройматериалы.

В результате переговоров была достигнута договоренность о создании узбекско-афганского делового совета с участием представителей 18 ведущих компаний соседнего государства.

Это позволит расширить и укрепить сотрудничество бизнес-кругов двух стран, создать новые платформы взаимодействия, увеличить объемы экспорта продукции в Афганистан и привлечь новые иностранные инвестиции.


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URL: https://www.vb.kg/436822
Теги:
Афганистан, Узбекистан, экспорт
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